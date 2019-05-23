ABD Senatosu’nun savunma tasarısı: Türkiye S-400 alırsa F-35 ortaklığı sonlanır

ABD Kongresi’nin iki kanadından biri olan ABD Senatosu’nda açıklanan savunma politikası tasarısına göre, Ankara’nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın alma planını sürdürmesi durumunda F-35 programındaki ortaklığı sonlandırılacak.

F-35 (Fotoğraf: Reuters)

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 750 milyar dolarlık (4.58 trilyon lira) savunma politika tasarısını açıkladı. Tasarıda ABD’ye daha fazla Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı alımı yetkisi de verildi.

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Demokratlar tarafından kontrol edilen ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi gelecek haftalarda Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na (NDAA) ilişkin kendi versiyonunu açıklayacak.

Bu tasarı geçmeden önce Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu’ndaki tasarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekecek.

Kongre üyeleri defalarca Türkiye’yi S-400 satın almaktan vazgeçirmeye çalıştı.

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Önceki gün CNBC’de yayımlanan bir haberde Washington’un Türkiye’ye S-400’ten vazgeçmesi ve ABD’den silah alması için iki hafta süre verdiğini, aksi halde Ankara’nın yaptırımlarla karşılaşacağı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin bütçe komisyon geçen hafta, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimini engelleyecek düzenlemenin de içinde bulunduğu bir kanun taslağı yayımlamıştı.