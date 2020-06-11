ABD Senatosu’ndan Türkiye’ye satışı askıya alınan F-35’lerin modifiye edilmesine onay

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2021 yılı savunma bütçesinde 95 adet F-35 üretilmesi için 9.1 milyar dolarlık harcamayı onayladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Senato ayrıca normalde Türkiye’ye satılması planlanan ancak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması üzerine Türkiye’ye satışı durdurulan altı adet F-35’in modifiye edilmesini de onayladı.

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Askıya alınmıştı

ABD, Türkiye’nin geçen yıl temmuz ayında Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin NATO sistemleri ile uyumsuz olduğunu ve Türkiye’nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarını tehlikeye düşürdüğünü savunuyor.

ABD, Rusya’dan silah alan ülkelere yaptırım uyguladığı için Türkiye’nin bu alımı da yaptırım ihtimalini doğurmuştu. Türkiye’nin F-35 programındaki yeri askıya alınmıştı.