ABD Senatosu’ndaki ‘Ermeni soykırımı’ tasarısı üçüncü kez engellendi

ABD Senatosu’nda ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan karar tasarısının oylanması yine engellendi. Böylece tasarının oylanması üçüncü kez engellenmiş oldu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Kongresi’nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nin 30 Ekim’de kabul ettiği karar tasarısı, Demokrat senatör Bob Menendez tarafından senatoya taşınmıştı. Tasarının oylanması önce Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, sonra yine Cumhuriyetçi senatör David Perdue tarafından engellenmişti.

Reklam

Tasarının oylanması dün de Cumhuriyetçi senatör Kevin Cramer tarafından engellendi.

Oylanacak karar ABD’nin 1915-1923 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeni’nin öldürülmesini ‘soykırım’ olarak anması gerektiğini söylüyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi ekim ayında kararı 415’e karşı 11 oyla geçirmişti.

Reklam

Reuters’ın haberine göre ABD Kongresi üyeleri Beyaz Saray’ın Ankara ile Suriye operasyonu ve yaptırımların gündeme gelmesine neden olan Rusya’dan S-400 alımları gibi hassas konuları görüştüğü bu dönemde tasarıyı geçirmek istemediğini söyledi.