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Yaramazlara biraz batar!

ABD Senatosu’nda yeni hamle: Uluslararası kurumlar Türkiye’ye krediyi kısıtlasın

 

Altı ABD’li senatör, ‘Türk hükümeti ABD vatandaşlarının tutukluluk haline son verene kadar’ uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye kredi vermesinin kısıtlanmasını öngören karar taslağı hazırladı.

Hamle, İzmir’de ‘FETÖ ve PKK’ya yardım’ ve ‘casusluk’ suçlamarıyla tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesinden sonra geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump dün bir kez daha Brunson’ın serbest bırakılmasını istemişti.

Reuters’ın haberine göre hem Cumhuriyetçi, hem Demokrat senatörlerin hazırladığı tasarıda Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yönetiminde bulunan Amerikalılar, bundan böyle insani amaçlılar hariç Türkiye’ye kredi verilmesine karşı çıkmaya çağrılıyor.

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Tasarı metninde, bu kısıtlamanın Türkiye ‘(Çifte uyruklular ve Türkiye’deki ABD temsilciliklerinde çalışanlar dahil) Amerikan vatandaşlarının keyfi olarak tutuklanmasına veya hareket özgürlüğünden mahrum bırakılmasına son verene kadar’ sürdürülmesi isteniyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan pastör, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Norine Lyn Brunson ise serbest bırakılmıştı.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

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