Trump’ın vetosu aşıldı: 740 milyarlık savunma bütçesi yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce veto ettiği 2021 savunma bütçesi tasarısı, senatodaki oylamada 13 ‘Hayır’ oyuna karşılık 81 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi. Tasarı, temsilciler meclisinin ardından senatoda da üçte iki çoğunlukla geçtiği için Trump’ın veto yetkisi aşıldı.

Fotoğraf: Reuters

2021’in ilk gününde istisnai olarak toplanan ABD Senatosu, 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme (NDAA) tasarısını oyladı.

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Söz konusu bütçe tasarısı, dört yıllık görev süreci içinde Trump’ın veto yetkisi aşılarak kabul edilen ilk tasarı olarak kayda geçti.

Trump, aralık ayı başında ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 740 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını 23 Aralık’ta veto etmişti.

Trump, tasarıyı, Almanya ve Güney Kore’deki Amerikan askerlerinin sayılarının azaltılmasını önlemesi, sosyal medya şirketlerinin yasal olarak daha fazla sorumlu tutulmasına imkan tanıyacak düzenlemeyi yapmaması ve konfederasyon dönemi komutanlarının isimlerinin kaldırılması gibi sebeplerle eleştirmişti.

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CAATSA yaptırımları

Tasarıda, Türkiye’nin aldığı altı F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetleri’nce kullanılması için gerekli yetkilendirme de yer alıyor.

Tasarıda ayrıca, Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri teslim alması, ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli boyutta bir işlem olarak kabul ediliyor ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep ediliyor.

Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az beşini uygulaması, yaptırımların ‘ithal edilen malları’ kapsamaması isteniyor. Ancak Trump yönetimi söz konusu CAATSA yaptırımlarını Türkiye’ye uyguladığı için yeniden yaptırım uygulanması beklenmiyor.