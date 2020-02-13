ABD Senatosu, Trump’ın İran’a askeri operasyon yetkisine kısıtlamayı onayladı

ABD Senatosu’nun, Başkan Trump’ın İran’a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan ve her iki parti tarafından da destek bulan tasarıyı onayladığı bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın emriyle 3 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülmesinin ardından ABD Kongresi, başkanın yetkilerini kısıtlamak için harekete geçmişti. 6 Ocak’ta ABD’de Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm emrini Kongre’ye danışmadan veren ABD Başkanı Donald Trump’ın yetkilerini sınırlandırmak için hazırlık yapmaya başlamıştı.

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Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden ocak ayında geçen tasarı, Senato’da bugün kabul edilen tasarı ile benzerlikler gösteriyordu. Ancak iki tasarı birbirinin aynısı olmadığı için Senato’dan geçen tasarının Trump’ın imzasına sunulabilmesi için Temsilciler Meclisi’nde tekrar oylanması gerekiyor. Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, tasarıyı bu ay içinde oylayabileceklerini açıkladı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından kaleme alınan tasarı, Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri operasyon öncesinde Kongre’nin onayını almasını öngörüyor. Oylamada Demokratlar’a sekiz Cumhuriyetçi de katıldı. Böylece tasarı 45’e karşı 55 oyla kabul edildi.

Tasarıyı hazırlayan Senatör Kaine, Kongre’nin savaş ilan etmenin Kongre’ye ait bir yetki olduğunu bir kez daha teyit ettiğini kaydetti.

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Kaine, “Trump ve diğer başkanlar ABD’yi yakın tehditlerden koruma hakkına sahiptir, ancak bir savaş başlatmak Kongre’de tartışma ve oylamayı gerektirir” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi, Trump’ın tasarıyı veto etmesinin beklendiğini, ancak Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’da üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde Trump’ın vetosunun by-pass edilebileceğini kaydetti.