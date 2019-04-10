ABD Senatosu komite başkanları: Ya F-35 ya da Rus S-400, ikisi birden olmaz

ABD Senatosu Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin başkanları S-400 füze savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin katı yaptırımlara maruz kalabileceğini ve yasama organlarında başka adımların da atılabileceğini belirtti.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ve Jim Inhofe ve Demokrat senatörler Bob Menendez ve Jack Reed, New York Times gazetesinde yayınlanan makalede, “Türkiye, bu yılın sonunda topraklarında ya gelişmiş savaş uçağı F-35’e ya da Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olacak. İkisine birden sahip olmayacak” dedi.

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Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı Washington ile arasında gerilim kaynağı. Washington S-400 füzelerinin Türkiye’nin de satın aldığı gelişmiş F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor.

Türkiye, Rusya ile S-400 alımı için yapılan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son olarak Türkiye’nin S-400’leri teslim tarihini erkene alabileceğini söyledi.

Senatörlerin ‘askıya alma’ yetkisi bulunuyor

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

Senatör Risch, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı, Senatör Menendez ise komitenin kıdemli üyesi. Inhofe, Senata Silahlı Hizmetler Komitesi’ne başkanlık ediyor, Reed de bu komitenin kıdemli üyesi.

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Komite başkanları olarak, senatörlerin büyük dış silah satışlarını ‘askıya alma’ gibi yetkileri bulunuyor. Senatörler ayrıca kanun ve düzenleme yazımında kıdemli görevler alabiliyor ki bunlar S-400 alımını tamamlaması halinde Türkiye’yi cezalandırabilecek düzenlemeleri de içeriyor.

Senatörler NYT’deki yazıda Türkiye’nin S-400 alma planından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarına göre yaptırımlara maruz kalacağına dikkat çekti.

Senatörler, “Yaptırımlar Türk ekonomisini çok sert vuracak, uluslararası piyasaları sarsacak, yabancı yatırımcıları korkutacak ve Türk havacılık ve savunma sanayini zarar verecek” dedi.