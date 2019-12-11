ABD Senatosu komisyonunda Türkiye’ye yaptırım tasarısı kabul edildi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının kabul edildiği bildiriliyor.

Amerika’nın Sesi ve EuroNews Türkçe’nin haberlerine göre, komitenin onayladığı tasarı, Türkiye’ye, Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alınması nedeniyle yaptırım uygulanması öngörülüyor.

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Komitenin tasarıyı, 18’e karşılık 4 oyla kabul ettiği ve Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da oylanması için genel kurula gönderme kararı aldığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum sergilemesini isteyen komitenin başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, “Senato’nun artık bir araya gelerek Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi için bu fırsatı değerlendirmesi lazım” dedi.

Tasarıya karşı çıkan senatörlerden Cumhuriyetçi Rand Paul ise tasarıya Trump’ın Erdoğan ile pazarlık masasında elini zorlaştırabileceği ihtimali yüzünden karşı olduğunu belirtti.

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Güncellenecek…