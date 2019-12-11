Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD Senatosu komisyonunda Türkiye’ye yaptırım tasarısı kabul edildi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının kabul edildiği bildiriliyor.

Amerika’nın Sesi ve EuroNews Türkçe’nin haberlerine göre, komitenin onayladığı tasarı, Türkiye’ye, Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alınması nedeniyle yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Reklam

Komitenin tasarıyı, 18’e karşılık 4 oyla kabul ettiği ve Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da oylanması için genel kurula gönderme kararı aldığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum sergilemesini isteyen komitenin başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch, “Senato’nun artık bir araya gelerek Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi için bu fırsatı değerlendirmesi lazım” dedi.

Tasarıya karşı çıkan senatörlerden Cumhuriyetçi Rand Paul ise tasarıya Trump’ın Erdoğan ile pazarlık masasında elini zorlaştırabileceği ihtimali yüzünden karşı olduğunu belirtti.

Reklam

Güncellenecek…

SON HABERLER

Türkiye’de ilk: Bütçe 2020 yılında 1 trilyon lirayı aşacak

TBMM’de görüşülen 2020 yılı bütçesi, 20 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020’de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1 trilyon 95.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...