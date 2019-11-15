ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı yaptırım tekliflerini ertelemek istiyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Partili başkanı Senatör Jim Risch Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili görüşmelerin olduğu bu dönemde gerilimi azaltmak adına yaptırımları düzenleyecek yasanın şimdilik milletvekillerince kabul edilmemesini istiyor.

Senatör Jim Risch (Fotoğraf: Reuters)

Senatör Jim Risch gazetecilere demecinde “Muhtemelen şu anda bu yasayı geçirmemek daha iyi” dedi.

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Risch, Başkan Donald Trump’ın çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği davete çağırdığı Cumhuriyetçi senatörler arasındaydı. Bu görüşmede Trump’ın Erdoğan’a temmuz ayında teslimatına başlanan S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesi konusunda ısrar ettiği biliniyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı harekat ve S-400’lerin alınması ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinin ardından aralarında Risch ve Demokrat Parti’nin dış ilişkiler komitesindeki en yetkili isimlerinden olan Bob Menendez’in de bulunduğu bir grup senatör Türkiye’ye yaptırım uygulanması teklifini gündeme getirmişlerdi.

Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından Erdoğan Moskova ile ilişkilerini riske edemeyeceğini söylemişti.