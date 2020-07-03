ABD Senatosu, Çin’le iş yapan bankalara yaptırım tasarısını geçirdi

ABD Senatosu, Hong Kong güvenlik yasasını yürürlüğe koyan Çinli yetkililerle iş yapmakta olan bankalara yaptırım öngören yasa tasarısını perşembe günü oy birliğiyle onayladı.

Senato, tasarıyı imzalayıp yasalaştırması için Başkan Donald Trump’a yolladı.

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Dün ABD Temsilciler Meclisi de aynı yasa tasarısını oybirliği ile geçirmişti.

Oybirliğiyle geçen yasa tasarısı, Washington’ın Çin tarafından uygulamaya sokulan Hong Kong güvenlik yasası konusunda duyduğu kaygılara işaret ediyor.

ABD, bu güvenlik yasasının Britanya’nın eski kolonisi olan Hong Kong’un otonomisini sona erdireceğine inanıyor.

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Çin’in yeni güvenlik yasası

Hong Kong’da geçen yıl 9 Haziran’da bir milyona yakın gösterici sokaklara dökülmüş ve suçluların Çin’e iadesi tasarısını protesto etmişti. Reklam

Çoğunlukla barışçıl ortamda geçen gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Bölgede aylarca süren protestoların ardından yerel hükümet geçen yıl 23 Ekim’de tasarıyı geri çekmişti.

Diğer yandan Batı’dan ve Hong Kong’daki muhalefetten tepki gören Ulusal Güvenlik Yasası kararı ise Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından 28 Mayıs’ta kabul edilmişti.

Yasa, bu adımdan sonra Kongre’nin daimi komitesi tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong’un temel yasasına eklenecek. Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Güvenlik Yasası, ‘Çin merkezi hükümetini yıkma‘, ‘isyana teşvik‘, ‘vatana ihanet‘, ‘terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinlikler‘in yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası’na ilişkin açıklamasında, yasanın ‘ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını’ açıklamıştı.