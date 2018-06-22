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Yaramazlara biraz batar!

ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

 

ABD Senatosu’nun bir komisyonu, dün kabul ettiği yeni harcama yasası önerisine, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesini ekledi.

F-35 savaş uçağının önden görüntüsü (Fotoğraf: Reuters)

Bu değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası’na dahil edildi.

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Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, ABD dışişleri bakanı Türkiye’nin Rus sistemini satın almadığını ve teslimatını kabul etmeyeceğini tescil etmedikçe, Türkiye’nin satın aldığı F-35 uçaklarının verilmesini engelleyecek.

Benzer  bir hüküm, ABD Kongresi’nde ayrı bir savunma politikası karar tasarısına daha önce dahil edilmişti. Hem Temsilciler Meclisi’nden geçen karar hem Senato’dan geçen savunma yasası, Türkiye’ye silah satışını Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın raporu doğrultusunda Kongre’nin ek onayına tabi tutuyor.

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Yasanın yürürlüğe girmesi için Kongre’nin iki kanadından da geçen kararların uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Nihai halini alacak karar Kongre tarafından onaylanırsa Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

Dün kabul edilen harcama yasa tasarısında ise bir ileri adım daha atılarak S-400’lerin alınmasını rapora bağlı olmaksızın her koşulda Türkiye’ye silah satışına engel sayıyor.

Öneriyi destekleyen Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin her iki sisteme de sahip olması Rusların F-35’lerin yeteneklerini daha kolayca değerlendirmelerine ve zayıf taraflarına yüklenmelerine imkan verir” dedi.

Askeri harcama yasası daha Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmeyi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanmayı bekliyor.

Bu gelişmeye paralel olarak Amerikan yönetimi ve Lockheed Martin yetkilileri dün Türkiye’ye verilecek ilk F-35 uçağının tamamlanmasını bir törenle kutladılar.

F-35 projesinde her ülkenin sipariş ettiği uçaklardan ilkinin tamamlanması nedeniyle böyle bir tören yapılıyor.

Türkiye’nin siparişi olan uçakların ilki, F-35 pilot eğitimlerinin yapıldığı Arizona’ya gönderilecek. Uçakların Türkiye’ye teslimi 2019 yılı için planlanmıştı.

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