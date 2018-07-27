ABD savunma bakanından ‘pastör krizi’ açıklaması: Askeri ilişkiler etkilenmez

Anadolu Ajansı, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın pastör Andrew Brunson üzerinden Türkiye’yi yaptırımla tehdidinin askeri ilişkileri etkilemeyeceğini söylediğini bildiridi.

‘Pastör krizi’

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

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Dün önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalması gerektiği, aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı yönünde açıklama yapmıştı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’yse pastörün ev hapsine alınması kararının yeterli olmadığını belirterek, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak tasarının komitede kabul edildiğini açıklamıştı.

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Bunun üzerine Türkiye’den üst düzey yetkililerden açıklamalar gelmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz” derken, Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyse açıklamasında “Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz” denmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Trump’ın Türkiye’yi yaptırımla tehdidine ilişkin, “ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ne olmuştu?

İki ülke arasında krize neden olan Amerikalı pastör Andrew Brunson 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, 9 Aralık 2016’da da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.