ABD savunma bakanı: Bu durumdan Erdoğan sorumlu; NATO’yu zorlayacağım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatının, geniş çaplı can kaybına, mültecilere ve yıkıma yol açtığını, Suriye’deki ABD güçlerini riske attığını, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiğini ve IŞİD’in yeniden dirilme tehlikesini gündeme getirdiğini belirterek, Türkiye’nin sorumsuz eylemlerinin sonuçlarından tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

Mark Esper. Fotoğraf: Reuters

Esper, ‘Türkiye’nin korkunç eylemi’ ile ilgili olarak, gelecek hafta NATO’yu ziyaret ederek müttefikleri Türkiye’ye karşı ek önlemler almaları konusunda ‘zorlayacağını’ belirtti.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Esper, harekatın sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“ABD ile uluslararası toplumun karşı çıkmasına ve tekrarladığı uyarılara rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi, bu durum geniş çaplı can kayıplarına, mültecilere, yıkıma, güvensizlik ortamına ve ABD askeri güçlerinin artan bir tehditle karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Bu kabul edilemez saldırı aynı zamanda Suriye’de ‘IŞİD’i yenilgiye uğratma’ konusundaki başarılı çok uluslu hedefi zayıflattı ve pek çok tehlikeli IŞİD tutuklusunun serbest kalmasına yol açtı.

Türkiye’nin sorumsuz eylemleri nedeniyle ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaştı. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle ABD Başkanı’nın talimatıyla Savunma Bakanlığı, ABD askeri personelini Suriye’nin kuzeydoğusundan planlı şekilde çekmektedir.

Türkiye’nin tek taraflı eylemi sorumsuz ve fevridir. IŞİD’in yeniden dirilme ihtimali, olası savaş suçları ve büyüyen insani kriz de dahil olmak üzere bunun sonuçlarının tüm sorumluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aittir. Bundan ülkelerimiz arasındaki ikili ilişki de zarar görmüştür.

Gelecek hafta Brüksel’de NATO’yu ziyaret edecek ve diğer NATO müttefiklerini, Türkiye’nin bu korkunç eylemlerine karşılık olarak kolektif ve tek tek diplomatik ve ekonomik önlemler almaları konusunda zorlayacağım.”

NATO genel sekreteri: Endişeliyim

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili, “Endişem bölgedeki tansiyonunun yükselmesi. Suriye’de insanların acı çektiğini görüyoruz. Bu konudaki endişelerimi İstanbul’da da dile getirdim” dedi.

Stoltenberg, Johnson ile görüşmesinden sonra. Fotoğraf: DHA

Stoltenberg, Britanya Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı’nın bölgedeki tansiyonu arttırma riski taşıdığını kaydetti. Stoltenberg, şöyle dedi: “Şu anda çok istikrarsız bir durum mevcut. IŞİD’e karşı büyük başarılarımız var. IŞİD daha önce bu bölgeyi ve burada yaşayan insanları kontrol ediyordu. Ortak düşmanımız IŞİD’e karşı savaşarak elde ettiğimiz kazanımları korumak bizim için çok önemlidir. Bunu tehlikeye atmamalıyız. Bu yüzden benim ve diğer liderlerin en büyük endişesi bu.”