ABD savunma bakanı: Türkiye ve DSG ile irtibattayız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin bölgeden çekilme sürecinin devam ettiğini belirterek, ‘güvenli bölge’nin uygulanmasında ABD askerinin karada görev almayacağını ancak hem Türkiye hem de Demokratik Suriye Güçleri ile irtibatta olacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bu akşam yaptığı görüşme ile ilgili olarak “Türkiye’nin anlaşmaya uyması gerektiğini ve Ankara’dan kendi kontrolundaki bölgelerde bulunan nüfusun güvenliğini sağlamasını beklediklerini” vurguladı.

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Esper, Trump yönetimi açısından bölgedeki dini ve etnik azınlıkların korunmasının odak noktası olmaya devam ettiğinin altını çizerek, “Bu ateşkes savunmasız nüfusun korunması açısından çok gerekli bir adım. Bakan Akar’a Türkiye’nin IŞİD mahkumlarına ilişkin güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye’nin sorumlu olduğunu hatırlattım” dedi.

Mark Esper, ABD askerlerinin çekilme sürecinin tamamlanması sırasında birliklerinin, olası her tehdide karşı savunma hakları olduğunu da hatırlattı.

Savunma Bakanı Mark Esper, ABD heyetinin Ankara’ya gelip ateşkesin açıklandığı perşembe günü, ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile birlikte Senato ve Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Hizmetler Komisyonu’na, Türkiye’nin Suriye operasyonuna yol açan gelişmeler konusunda ‘gizli brifing’ verdiklerini de açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Akar-Esper görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da, ‘güvenli bölge’nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin ABD’den taahhütlerini yerine getirmesini beklediği ve DEAŞ (IŞİD) ile mücadele konusunda kararlığın devam ettiği kaydedildi. Ayrıca, mutabakatta belirtildiği şekilde ‘120 saat içerisinde PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını Türkiye’nin yakından takip ettiği’ belirtildi. Açıklamada, “Unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacaktır” dendi.

Pompeo: Avrupa ülkeleri IŞİD’li vatandaşlarını geri almaya hazır olabileceklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Suriye’de ateşkes dünkü açıklamayla yani 24 saat önce başladı. Uygulanacağı konusunda umutluyuz. Bugün bir hareketlilik yaşandı ama Türkler ve SDG’nin (DSG) anlaşma kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmalarını umuyoruz” dedi.

Pompeo, Avrupa ülkelerinin ilk kez bölgedeki IŞİD tutukluları arasında bulunan vatandaşlarını geri alma konusunda attığı adıma da vurgu yaparak “Bazı ülkeler kendi vatandaşı olan yabancı terörist savaşçıları geri almaya hazır olabileceklerini söyledi. Bundan memnun oldum. Daha önce olmamasından hayal kırıklığına uğradım. Ülkelerin bu durumu ciddiye almalarını bekliyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Suriye’de durumun kırılgan olduğunu belirterek şöyle dedi: “İki NATO müttefiki ABD ve Türkiye arasında sağlanan uzlaşma önemli. Gerilimin azaltılması açısından bir zemin oluşturabilir.”