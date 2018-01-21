ABD savunma bakanı: Türkiye operasyon öncesi bilgi verdi, çıkış yolu bulacağız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlamadan önce Türkiye’nin ABD’ye bilgi verdiğini söyledi ve ekledi: “Bir çıkış yolu bulacağız.”
Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu söyleyen bakan, “Türkiye samimi davrandı. Uçaklar havalanmadan önce bizimle görüştüler. Önümüzdeki döneme ilişkin birlikte çalışıyoruz. Bir çıkış yolu bulacağız” diye konuştu.
Türkiye’nin operasyonunun ABD askerlerini tehlikeye sokmadığını söyleyen Mattis, gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.
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