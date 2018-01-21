Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD savunma bakanı: Türkiye operasyon öncesi bilgi verdi, çıkış yolu bulacağız

Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlamadan önce Türkiye’nin ABD’ye bilgi verdiğini söyledi ve ekledi: “Bir çıkış yolu bulacağız.”

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu söyleyen bakan, “Türkiye samimi davrandı. Uçaklar havalanmadan önce bizimle görüştüler. Önümüzdeki döneme ilişkin birlikte çalışıyoruz. Bir çıkış yolu bulacağız” diye konuştu.

Reklam

Türkiye’nin operasyonunun ABD askerlerini tehlikeye sokmadığını söyleyen Mattis, gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.

Zeytin Dalı Harekatı | Akar sınırda: Sadece terörist hedefleri vuruluyor

Esad: Afrin harekatı terörü destekleme politikasının parçası

İran: Afrin harekatının bir an önce sona ermesini bekliyoruz

Erdoğan ‘Zeytin Dalı’ karşıtı gösterilere sert: Güvenlik güçlerimiz boynunuzda

Fransa Afrin için BM’yi toplantıya çağırdı, NATO ‘savunma hakkı’na vurgu yaptı

ABD tekrarladı: Afrin alanımız değil, IŞİD’le mücadeleye odaklandık

 


Share12
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 12

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...