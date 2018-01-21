ABD savunma bakanı: Türkiye operasyon öncesi bilgi verdi, çıkış yolu bulacağız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlamadan önce Türkiye’nin ABD’ye bilgi verdiğini söyledi ve ekledi: “Bir çıkış yolu bulacağız.”

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu söyleyen bakan, “Türkiye samimi davrandı. Uçaklar havalanmadan önce bizimle görüştüler. Önümüzdeki döneme ilişkin birlikte çalışıyoruz. Bir çıkış yolu bulacağız” diye konuştu.

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Türkiye’nin operasyonunun ABD askerlerini tehlikeye sokmadığını söyleyen Mattis, gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.