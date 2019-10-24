ABD savunma bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı, harekat haksızdı

Brüksel’de yapılan NATO savunma bakanları toplantısından önce bir düşünce kuruluşunda konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye bizi zor durumda bıraktı. Bence harekat haksızdı” dedi. Esper ayrıca, Türkiye’nin hızla Rusya yörüngesine yaklaştığını söyledi.

Mark Esper, Brüksel’eki Marshall Fund’daki konuşmasında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Esper, Brüksel’de, düşünce kuruluşu German Marshall Fund’da bir konuşma yaptı. Esper, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi kararıyla Türkiye’nin Suriye harekatı için önünün açıldığı eleştirilerine karşı savunma yaparak, ABD askerlerini iki ateş arasında bırakıp tehlikeye atmayacağını ya da bir NATO müttefikiyle savaş durumuna gelemeyeceğini söyledi.

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Türkiye’nin yanlış yöne gittiğini söyleyen Esper, “Türkler’in Batı yörüngesinden ziyade Rusya’nın yörüngesine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz ve bu çok talihsiz” dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın NATO toplantısındaki gündeminde Türkiye’nin Suriye harekatı ve IŞİD’le mücadele olması bekleniyor.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, Esper’in, Almanya, Fransa ve Britanya savunma bakanlarıyla IŞİD’e karşı mücadelede izlenecek yolu görüşmek üzere bir araya geleceğini belirtti.