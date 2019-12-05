ABD savunma bakanı: Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmemiz tamamlandı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusundan çekildiğini belirterek, “Ülkede 600 civarı asker kaldı” dedi.

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Türkiye’nin ABD’nin itirazlarına rağmen Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’ü almasını konusunda ‘hala bir gelişme olmadığını’ söyleyen Esper, Türkiye’nin NATO’nun Baltık ve Polonya savunma planına destek verme kararını ‘pozitif bir adım’ olarak değerlendirdi.

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Esper, Türkiye için, “On yıllardır NATO’nun önemli bir müttefiki oldu, ilk günlerden beri. Bu yüzden bu grupta tutmalıyız” diye konuştu.