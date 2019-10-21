ABD savunma bakanı: Suriye’den çekilen askerler Irak’a gidebilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kuzey Suriye’den çekilen yaklaşık 1000 ABD askerinin tamamının, IŞİD’lilere karşı mücadeleye devam etmesi ve ‘Irak’ı savunmaya yardım için’ Irak’ın batısına gitmesinin beklendiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile ABD arasında, Ankara’nın askeri harekata beş gün ara vermesi, bu süre içinde YPG’nin çatı örgütü DSG’nin güvenli bölgeden çıkması için yapılan anlaşma kapsamında çatışmalara perşembe gecesi ara verilmişti.

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Esper, Ortadoğu ziyareti kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada “ABD’nin kuzeydoğu Suriye’den çekilmesi hızla devam ediyor, günler değil haftalardır görüşüyoruz” dedi.

Esper “Mevcut plan, bu güçlerin batı Irak’a yeniden konuşlandırılması yönünde” derken, sayılarının 1000 civarında olacağını söyledi.

Reuters ajansına konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi ise durumun halen değişken olduğunu ve planların değişebileceğini açıkladı.

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ABD merkezli New York Times’ın konuştuğu üst düzey ABD’li yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden çekilme sözü vermesine rağmen bu plandan geri adım atabileceğini söyledi.