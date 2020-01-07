ABD savunma bakanı: ‘Irak’tan çekilme mektubu’ taslak ve değeri yok, çekilmiyoruz

ABD’nin Irak’taki IŞİD ile Mücadele görev kuvveti komutanının, Irak Meclisi’nin ‘yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması’ kararının ardından, ‘Irak’tan çekileceklerine ilişkin’ Irak Savunma Bakanlığı’na yazdığı öne sürülen mektup, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından doğrulandı. Ancak Abdülmehdi kendilerine ulaşan mektubun İngilizce ve Arapça metinlerinin birbirinden farklı olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ‘Irak’tan çekilmenin söz konusu olmadığını’ belirtirken, mektubun ‘dolaşıma yanlışlıkla giren, kötü bir dille yazılmış bir taslak olduğunu’ söyledi.

Esper, Pentagon’da bu akşam düzenlediği basın toplantısında (solda). Abdülmehdi, bugünkü açıklaması sırasında. Fotoğraflar: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD liderliğindeki IŞİD’le Mücadele Koalisyonu komutanının ‘Irak’taki askerlerin yeniden konumlandırılacağına’ ilişkin mektubun, ‘taslak’ olduğu açıklandı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, söz konusu mektubu ‘dolaşıma yanlışlıkla giren, kötü bir dille yazılmış bir taslak’ olarak niteledi. Ancak Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, kendilerine böyle bir mektup ulaştığını ve bu mektubun İngilizce ve Arapça metinlerinin birbirinden farklı olduğunu açıkladı.

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Esper, bugünkü basın toplantısında ise Irak hükümetinden ülkedeki Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda bir talep almadıklarını belirtti ve Irak parlamentosunda alınan kararın da bağlayıcı olmadığına dikkati çekti.

Esper Irak’taki ABD askerlerinin ‘yeniden konumlandırılacağına’ ilişkin tartışma yaratan mektuba bir kez daha değinerek, “Kafa karışıklığı yaratmak isteyenler olabilir. Irak’tan çekilmiyoruz. Bu konudaki politikamızda bir değişiklik yok” dedi.

Pazartesi günü IŞİD’le Mücadele Koalisyonu komutanlarından Tuğgeneral William Selly’nin adının bulunduğu mektupta, bölgedeki ABD askerlerinin önümüzdeki gün ve haftalarda konumlarının değiştirileceği ve bu sırada da helikopter hareketliliğinin olabileceği belirtilmişti.

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Islak imzalı olmayan mektupta Irak Parlamentosu’nun ülkede bulunan yabancı güçlerin Irak’tan ayrılması yönünde aldığı bağlayıcı olmayan karara değinilerek “Egemen bir ülke olarak almış olduğunuz karara saygı duyuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Irak Başbakanı, ABD ordusunca kaleme alınan bir mektubun kendilerine ulaştığını ancak mektubun İngilizce ve Arapça metinlerinin birbiriyle tamamen aynı olmadığını savundu. Abdülmehdi, ABD’den konuya açıklık getirmesini istediklerini söyledi.

Salı günü öğleden sonra CNN televizyonunun yayınına katılan Esper, ABD’nin Irak’tan çekilmeyeceği mesajını yineledi, mektuptaki çekilme mesajının ise ‘bir değeri olmadığını’ savundu.

Reuters haber ajansı ise mektup metnini kendi muhabirine dayanarak yayınladı. Mektuba, halen Reuters web sitesinden ulaşılabiliyor.

Esper: Süleymani, günler içinde saldırı planlıyordu

Öte yandan Pentagon’daki son basın toplantısında Esper, İranlı general Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD operasyonunda öldürülmesine Tahran’ın bir şekilde misilleme yapacağını beklemek gerektiğini de belirtti. “Bir şekilde misilleme yapacaklarını beklememiz gerektiğini düşünüyorum” diyen Esper, bu tür bir misillemenin İran dışında faaliyet gösteren İran destekli vekil gruplar üzerinden ya da doğrudan İran tarafından yapılabileceğini söyledi. Esper, “Her türlü ihtimale karşı hazırlıklıyız. Atacakları her türlü adıma biz de sonrasında karşılık vereceğiz” ifadesini kullandı.

Esper, ABD’nin İran’la diplomatik çözüm istediğini ancak İran’ın gerilimi düşürmesi gerektiğini kaydetti.

Esper ayrıca, Süleymani’nin haftalar değil günler içinde hayata geçirmek üzere bir saldırı planladığını söylemenin daha doğru olacağını da ifade etti.