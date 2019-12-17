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Yaramazlara biraz batar!

ABD savunma bakanı: Erdoğan’ın İncirlik sözlerini gazetede gördüm

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, “Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir” dedi.

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Erdoğan 15 Aralık’ta katıldığı bir televizyon programında, ABD’nin ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını senatodan geçirmesine ilişkin “Gerekirse İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” diye konuşmuştu.

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Lüksemburg’dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esper, Kürecik radar üssü konusunun da NATO tarafından görüşülmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Tabi öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi dediklerinde ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir.”

Erdoğan’dan ‘Ermeni tasarısı’na tepki: Gerekirse İncirlik’i kapatırız

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