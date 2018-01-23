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Yaramazlara biraz batar!

ABD savunma bakanı: Afrin harekatı IŞİD’e karşı mücadelede dikkat dağıtıyor

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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları, dikkati IŞİD’in yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dağıtıyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in haberine göre Endonezya ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere konuşan Mattis, Afrin’e yönelik harekatın IŞİD ile savaşı sekteye uğrattığını savundu.

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IŞİD’in yenilgiye uğratılmasına yönelik uluslararası çabalara odaklanılması gerektiğine vurgu yapan Mattis, Afrin’deki operasyonun Suriye’nin başka yerlerinde insani krizi daha da kötüleştirme riski yarattığını da söyledi.

Mattis sözlerine şöyle devam etti: “Sınırları içinde PKK ile mücadele eden Türkiye’nin güvenlik endişelerini ABD anlıyor ve paylaşıyor. Ancak Afrin’de şiddetinden baş göstermesinden IŞİD faydalanabilir.”

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