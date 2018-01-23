ABD savunma bakanı: Afrin harekatı IŞİD’e karşı mücadelede dikkat dağıtıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları, dikkati IŞİD’in yenilmesinin garantiye alınması çabalarından dağıtıyor” dedi.

Sputnik’in haberine göre Endonezya ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere konuşan Mattis, Afrin’e yönelik harekatın IŞİD ile savaşı sekteye uğrattığını savundu.

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IŞİD’in yenilgiye uğratılmasına yönelik uluslararası çabalara odaklanılması gerektiğine vurgu yapan Mattis, Afrin’deki operasyonun Suriye’nin başka yerlerinde insani krizi daha da kötüleştirme riski yarattığını da söyledi.

Mattis sözlerine şöyle devam etti: “Sınırları içinde PKK ile mücadele eden Türkiye’nin güvenlik endişelerini ABD anlıyor ve paylaşıyor. Ancak Afrin’de şiddetinden baş göstermesinden IŞİD faydalanabilir.”