ABD savunma bakan vekiline Boeing soruşturması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan hakkında 30 yıl çalıştığı uçak üreticisi Boeing’e ‘iltimas geçtiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Merkezi başkent Washington’daki Sorumluluk ve Etik İçin Yurttaşlar Girişimi, geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği’ne Shanahan’la ilgili soruşturma dilekçesi sundu. Dilekçede, eski savunma bakanı James Mattis’in görevini vekaleten yürüten Shanahan’ın eski firması Boeing’i satın almalara ilişkin toplantılarda övdüğü, rakip firma Lockheed Martin’i ise kötülediği iddia edildi.

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Dilekçede, Shanahan’ın ‘konumunu kullanıp Boeing’in reklamını yaparak etik kurallarına aykırı davrandığı’ belirtildi.

Pentagon Başmüfettişliği Sözcüsü Dwrena Allen konuyla ilişkin şunları söyledi: “Patrick Shanahan’ın eski şirketini her fırsatta övüp rakiplerini kötülediğine dair şikayetleri değerlendirip soruşturma başlatmaya karar verdik.”

Shanahan suçlamaları reddederken Beyaz Saray kulislerinde hakkında soruşturma açılmasının onun görevden ayrılan eski bakan Mattis’in yerine atanmasına engel oluşturacağı konuşuluyor.

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Etiyopya’da 157 kişinin öldüğü kaza sonrasında 737 max tipi uçalarının kullanımı durdurulan Boeing’den ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.