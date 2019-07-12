ABD Savunma Bakan vekili: Duruşumuz değişmedi, Akar’ı arayacağım

ABD Savunma Bakan vekili Mark Esper, karşı çıktıkları Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’te teslimatının başlamasıyla ilgili ilk kez konuşarak, konu ile ilgili duruşlarının değişmediğini, Milli Savınma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla arayacağını açıkladı.

Fotoğraf: armytimes.com

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Esper, bu teslimattan ABD’nin haberdar olduğunu, ülkesinin bu konudaki duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi ve ilerleyen saatlerde, bu konuyu Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüşeceğini belirtti.

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ABD Savunma Bakan Vekili Esper, Akar’la bu görüşme sonrasında da tarafların temasta kalmayı sürdüreceklerini söyledi.