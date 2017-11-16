ABD savcılığından son bilgi: Sarraf halen tutuklu, bugün hakim karşısında

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New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ve kara para trafiği yönetmekten yargılanan işadamı Rıza Sarraf’ın ‘federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğünü’ söyledi.

Baş döndüren Sarraf trafiği

Savcılığı son açıklamaya götüren süreç şöyle gelişti: Rıza Sarraf için 8 Kasım’da ABD Federal Hapishaneler Bürosu’nun internet sitesinde ‘tahliye edildi’ notu düşüldü. Ancak savcılık makamları, bu bilginin siteye yanlışlıkla girdiğini belirtilerek ‘Sarraf tahliye edildi’ iddialarını yalanlandı.

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Sarraf’ın avukatı ise önceki gün “Beş gündür müvekkilimden haber alamıyorum” açıklamasını yaptı. Gelişmelerin seyri, ABD hukuk sistemindeki “Suçlunun ceza indirimi karşılığı itiraflarda bulunarak tanık koruma programına alınması” sürecine benzetildiği için dikkatleri çekti. Çünkü eylül ayında da Sarraf için aynı resmi internet sitesinde ‘tahliye edildi’ notu düşülmüş ve olay yine ‘yanlışlık‘ olarak açıklanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün akşam Sarraf’ın akıbetini bir nota vererek ABD’ye resmen sordu. ABD Dışişleri Bakanlığı da gece gece geç saatlerde konunun muhatabının Adalet Bakanlığı olduğu yanıtını verdi.

DHA muhabiri Nafiz Albayrak’ın ulaştığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri Sarraf’ın halen federal hapishanede tutuklu bulunduğu bilgisini verdi. DHA’nımn sabaha karşı geçtiği haberde Sarraf’ın başka bir hapishaneye nakledilip nakledilmediği konusunda bilgi verilmedi.

Bununla birlikte ABD adalet Bakanlığı ya da savcılık halen kamuya açık resmi açıklama yapmadı. Rıza Sarraf’ın bu akşam 27 kasımda esastan görülmeye başlanacak duruşmalar öncesi son kez ara duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.