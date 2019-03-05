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Yaramazlara biraz batar!

ABD S-400 uyarısını yineledi: Çok geniş kapsamlı sonuçları olur

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almaya hazırlanan Türkiye’yi ‘ağır sonuçları‘ beklediği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

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Türkiye’ye Patriot füze sistemleri konusunda resmi bir teklif sunan ABD ise NATO sistemleriyle uyumlu olmayan S-400’lerin satın alınması halinde Türkiye’nin ABD yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini açıklamıştı. Ankara ise ABD’den Patriot sistemini alamadığı için S-400’ü tercih ettiğini vurguluyor.

Pahon: Alternatif çözümler arıyoruz

Euronews’un haberine göre Rus haber ajansı TASS’a açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin hava savunma sistemleri geliştirebilmesi için alternatif çözümler aradıklarını belirtti.

NATO kapsamında işbirliğinin devam edebilmesi için iletişim kanallarını açık tuttuklarını vurgulayan Pahon, S-400 füzeleri alımının gerçekleşmesi durumunda ‘çok geniş kapsamlı sonuçlar‘ ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.

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