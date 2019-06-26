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Yaramazlara biraz batar!

ABD S-400 uyarısını yineledi: Bakanlık kararlı, Türkiye ekonomisi zarar görür

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper’in Türk mevkidaşını, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasının sadece Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki rolünü sona erdirmekle kalmayıp, gelecek ABD yaptırımlarından dolayı Türkiye ekonomisine zarar vereceğine dair uyardığı belirtildi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen ABD’li üst düzey bir yetkili, Brüksel’deki NATO toplantısı kapsamında ABD-Türkiye görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bakanlık bir kez daha Türkiye’nin hem S-400, hem de F-35’e sahip olmayacağı konusunda çok kararlı. S-400’ü kabul ederlerse, bunun yalnızca F-35 programına değil, aynı zamanda ekonomik duruma yönelik sonuçları olacağını kabul etmeliler.”

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Trump yönetimi üç paketi değerlendiriyor

NATO müttefiki ABD ve Türkiye, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor. Türk yetkililer ise Ankara’nın F-35 projesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini ve programın planlandığı gibi devam etmesi gerektiğini savunuyor. Rusya’dan S-400 alımının da sadece Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıdığı ve bu satışın F-35’lere bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Buna karşılık, ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’ (CAATSA) yaptırımlarıyla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi.

Son olarak, ABD yönetiminin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’ye karşı uygulanmak üzere üç yaptırım paketini değerlendirdiğini bildirilmişti. Seçenekler arasında ağır basanların ekonomiye ve savunma sanayine yönelik yaptırımlar olduğu belirtilmişti.

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