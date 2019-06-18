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Yaramazlara biraz batar!

ABD ‘S-400 krizi’nde el artırdı: Türk savunma şirketlerinin tümüne yaptırım

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) satın almadan sorumlu yetkilisi Ellen Lord, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle Washington’un Locheed Martin yapımı F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak, diğer Türk savunma şirketlerine finansal yaptırımlar getirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Lord, Paris havacılık fuarında yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerin Türkiye’yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini vurguladı ve şirketlerin F-35 savaş uçağının yanı sıra ABD silah sistemleri için kritik parçalar üretmeye devam etmeleri için S-400 alma planlarından vazgeçmeye çağırdı.

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ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla ve çeşitli yaptırımlarla tehdit ediyor.

Son olarak, Kremlin, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’sa Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini aldığını ve ‘bu işin bittiğini’ söylemişti.

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