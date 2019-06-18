ABD ‘S-400 krizi’nde el artırdı: Türk savunma şirketlerinin tümüne yaptırım

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) satın almadan sorumlu yetkilisi Ellen Lord, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle Washington’un Locheed Martin yapımı F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak, diğer Türk savunma şirketlerine finansal yaptırımlar getirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.
Lord, Paris havacılık fuarında yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerin Türkiye’yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini vurguladı ve şirketlerin F-35 savaş uçağının yanı sıra ABD silah sistemleri için kritik parçalar üretmeye devam etmeleri için S-400 alma planlarından vazgeçmeye çağırdı.
ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla ve çeşitli yaptırımlarla tehdit ediyor.
Son olarak, Kremlin, Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye’ye temmuz ayında teslim etmeyi planladığını, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’sa Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini aldığını ve ‘bu işin bittiğini’ söylemişti.