ABD: Rusya, Türkiye ile aramızı bozmayı başaramayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın Türkiye ile ABD’nin arasını bozmaya çalıştığını öne sürdü.

Nauert basın bilgilendirme toplantısında, “Ruslar, YPG’ye silah sağladığınızı söyleyerek, Türkiye’nin Afrin operasyonundan sizi sorumlu tuttu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Rusya’nın açıklamaları yalnızca duruma yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını bozmaya çalışıyor. Ancak bunu başaramayacaklar.”

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Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu düzenlediği Afrin’in, Suriye’de göreceli olarak istikrarlı bir bölge olduğunu savunan Nauert, “Ancak şu anda istikrar gibi bir durum söz konusu değil. Bizim çok ciddi endişelerimiz var, herkesin IŞİD’e odaklanması gerekiyor. ABD’nin Suriye’de olmasının nedeni IŞİD ile mücadeleye odaklanmaktır. Gözünüzü IŞİD’den ayırıp, diğer kaynakları Kürtlerle savaşmaya yönlendirirseniz, bu çok büyük bir sorun” dedi.

Nauert, ABD’nin, Türkiye’nin PKK konusundaki endişelerini anladığını ve bu konuda Türkiye ile iletişim halinde olduklarını da belirterek şunları söyledi: “Ancak Kuzeybatı Suriye’deki faaliyetlerin istikrarı bozması konusunda endişeliyiz. Türkiye’nin, NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu da açıkça belirttik. Önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye’nin farklı terör örgütleri hakkındaki endişelerini anlıyoruz, tam olarak anlıyoruz. PKK ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden Türk Hükümeti ile bu endişeleri ele alıp, aynı zamanda istikrarı sağlamaya ve bu bölgedeki gerginlikleri azaltmaya çalışmak için görüşmeler yapmaktayız.”