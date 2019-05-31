ABD: Rusya ile Suriye hükümetini tecritten çıkarmayı görüşüyoruz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Rusya ile İdlib bölgesinde ateşkes ilan edilmesi karşılığında Suriye hükümetini uluslararası tecritten çıkartmak için görüştüklerini açıkladı.

James Jeffrey. Fotoğraf: Reuters

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey, ABD ve Rusya’nın, Suriye krizini ‘adım adım sona erdirecek bir yaklaşımı’ görüştüğünü söyledi.

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Jeffrey ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Rusya’ya mayıs ayı ortasında yaptığı ziyarette, Suriye hükümetinin, uluslararası camiada yeniden yerini almasını sağlayacak BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına saygı göstermesini öngören bir planı görüştüğünü de açıkladı.

Söz konusu 2254 sayılı karar, Suriye hükümetinin barış müzakerelerini, yeniden anayasa yapımı ve BM gözetiminde seçimleri kabul etmesini şart koşuyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verchinine de, geçtiğimiz günlerde ülkesinin ABD ile Suriye sorununa kalıcı bir siyasi çözüm bulma konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti.