ABD, Rus petrol şirketi Rosneft’in iştirakine yaptırım getirerek, Venezuela üzerindeki baskıyı artırdı

ABD, Rus devlet petrol şirketi Rosneft’in iştirakini yaptırım listesine alarak Venezuela’ya uyguladığı baskıyı artırdı. Beyaz Saray, Rosneft’in Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya finansal destek sağladığını ifade ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Washington, Maduro hükümetini desteklediği için Moskova’yı hedef alırken, ABD Hazine Bakanlığı Rosneft’in Cenevre merkezli birimi olan Rosneft Trading SA’ya yaptırımlar getirdi.

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Rusya, kararın haksız rekabete yol açacağını ve Moskova’yı Venezuela ile çalışmaya devam etmekten caydırmayacağını ifade ederek yaptırımları kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD’nin adımını ‘tek taraflı‘ olarak nitelendirdi ve Washington’un ‘Venezuela halkına saldırmaya‘ devam ettiğini söyledi.

ABD’li yetkililer Rosneft’in iştirakini Venezuela petrol sektörünü ayakta tutmak ve ABD’nin yaptırımlarını ihlal etmesini sağlayacak ‘hileler‘ yapmakla suçladı. Buna göre Rosneft, Venezuela petrolünü taşıyan gemilerden başka gemilere petrol aktararak yaptırımların ihlaline aracılık ediyor.

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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “ABD, Venezuela’nın petrol varlıklarının yozlaşmış Maduro rejimi tarafından yağmalanmasını önlemeye kararlı” dedi.

Rosneft, yaptırımları ‘kabul edilemez’ olarak nitelerken, ABD’li yetkililerin şirketle yapılan görüşmelerde Rosneft’in herhangi bir sınırlamayı ihlal etmediğini defalarca kabul ettiklerini belirtti. Rosneft, ABD Hazine Bakanlığı’nın herhangi bir ihlal kanıtı sunmadığını açıkladı.