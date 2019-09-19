ABD, Ruhani ve Zarif’e vize verdi

ABD, New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısına katılmak için başvuru yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e vize verdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif’in, Cuma günü (yarın), Ruhani’nin ise gelecek hafta New York’a gideceği açıklandı.
İran, Ruhani ve Zarif’e son 48 saat içinde BM Genel Kurulu için ABD vizesi verilmediği takdirde, İran cumhurbaşkanının New York ziyaretinin iptal edileceğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesislerine düzenlenen füzeli saldırı üzerine ABD, saldırının İran’dan yapıldığını iddia etmiş, bunun üzerine ABD-İran ilişkileri yeniden gerilmiş ve BM Genel Kurulu için ABD’ye gitmek isteyen Ruhani ve Zarif’in vize başvurusuna uzun süre yanıt verilmemişti.