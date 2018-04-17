ABD, Rojava’da ‘Arap gücü’ peşinde: Üç ülkeden asker istenmiş

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Washington’ın ABD ordusu ve YPG kontrolündeki Suriye’nin kuzeydoğusunda Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığı haberde Amerikalı yetkililer, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Mısır’ın istihbarat teşkilatının direktör vekili Abbas Kamil’le bir görüşme yaptığını anlattı. Görüşmede, Mısır’ın Suriye’nin YPG tarafından ‘Rojava‘ olarak anılan bölgede bir Arap gücü oluşturma çabasına katkı yapma ihtimali ele alınmış.

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Asker istemişler

Yetkililer, bu bağlamda, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istendiğini, Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep edileceğini söyledi. Bir yetkili, “Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi” dedi.

Yine gazeteye konuşan bazı askeri yetkililer, ‘Arap gücü’nün oluşturulmasındaki en büyük sıkıntı Suudi Arabistan ve BAE’nin hali hazırda askeri olarak Yemen’de operasyon düzenliyor olması ve Mısır’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusundaki isteksizliği.

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WSJ haberinde, ABD ordusunun bu planın hayata geçirilmesi sürecinde rol alıp almayacağının ise belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, şu anda Suriye’nin kuzeyinde ağırlığını Kürtlerin oluşturduğu ancak içinde Arapların da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) IŞİD’le mücadele sürecinde ABD’den hava desteği aldığı ancak kurulması muhtemel ‘Arap gücü’ne bu tarz bir destek verilip verilmeyeceğinin net olmadığı vurgulandı.

ABD Afrin yüzünden çekilmemiş

WSJ, ocak ayı itibariyle ABD’li askeri yetkililerin Suriye’deki faaliyetlerini birkaç ay içinde tamamlamayı ve Dışişleri Bakanlığı’nın IŞİD’den alınan bölgelerde istikrarın sağlanması için yürüttüğü çalışmalara destek vermeyi planladığını, ancak Türkiye’nin Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın bu planı sekteye uğrattığını da aktardı.

‘Arap gücü’ İran kaygısını giderebilir

Başkan Trump, Suriye’den çekileceklerini söylüyor ancak tarih vermiyor. ABD’deki güvenlik uzmanları bu çekilmenin Suriye’yi de daha da İran ve Rus etkisine sokacağından endişe duyuyor. Olası bir ‘Arap gücü’ bu handikapı ortadan kaldırmak için düşünülmüş bir çözüm görüntüsü veriyor.

Suriye topraklarında Fırat’ın doğusunda kalan Rojava bölgesi, Ankara’dan verilen demeçlerde Menbiç’ten sonra YPG’den alınması bölgeler arasında sayılıyor.