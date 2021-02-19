ABD, resmi olarak Paris İklim Anlaşması’na yeniden katıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlar başlamaz ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na geri dönmesine yönelik kararnameyi imzaladığını hatırlatarak, bugün itibarıyla ülkenin resmi olarak anlaşmanın tarafı olduğunu bildirdi.

Biden ilk görev gününde Trump’ın kararlarını tersine çeviren 17 kararname imzalamıştı (Fotoğraf: AA)

Blinken, yazılı açıklamasında, ‘Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklimde yaşanan değişimleri engellemek açısından benzersiz bir çerçeve anlaşması olduğunu’ vurgulayarak, şunları aktardı: “2016’da Anlaşma’ya katılmamız, bugün Anlaşma’ya yeniden katılmamız kadar bundan sonra gelecek haftalarda, aylarda ve yıllarda neler yapacağımız da önem arz edecektir.”

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Blinken, ABD’nin ‘ikili ve çok taraflı görüşmelerde iklim değişikliğini gündeme getireceğine’ dikkat çekerek, şunları kaydetti: “İklim değişikliği ve bilim diplomasisi dış politika görüşmelerinde artık bir daha asla eklenti bir konu olmayacak. İklim değişikliğinin gerçek tehditlerine odaklanmak ve bilim insanlarımızı dinlemek, bizim iç ve dış politika önceliklerimizin merkezindedir.”

Dışişleri Bakanı Blinken, Biden’ın 22 Nisan’da yapılacak Liderler İklim Zirvesi’ne de katılacağını bildirdi.

Eski Başkan Donald Trump Haziran 2017’de anlaşmadan çekileceklerini duyurmasından iki sene sonra -4 Kasım 2019’da- ABD resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.