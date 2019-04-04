ABD resmen ‘Uyardık’ dedi: Suriye’de tek taraflı operasyon yıkıcı sonuç doğurur

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Suriye’deki YPG kontrolünde bulunan bölgelere yapacağı bir operasyonun yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Washington’da bulunan Çavuşoğlu ile Pompeo ile bir görüşme yaptı. Görüşme öncesi bir panele katılan Çavuşoğlu’nun Rusya’dan S-400’lerin alınmasına ilişkin “İş bitti, geri adım atmayacağız” demesi dikkat çekti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasındaki S-400 polemiği de görüşmenin sıkıntılı geçeceğinin işaretiydi.

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Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Pompeo’yla ikili ilişkilerimizde yer alan sınamalar ve ortak gündemimizdeki konular hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.



Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino’nun yaptığı açıklama diplomatik standartlarda sert ifadeler içeriyordu. Palladino ‘uyarı‘ sözcüğünü kullandığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bakan Pompeo, bölgedeki tek taraflı Türk askeri harekatının potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olacağına dair uyarıda bulunurken, kuzeydoğu Suriye ile ilgili devam eden müzakerelere destek verdiğini belirtti.”

Ayırac Pompeo ‘S400’lerin alınmasından endişeli’ olduklarını söyleyip Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirtmiş.