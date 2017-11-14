ABD, Rakka’daki IŞİD’lilerin tahliyesini adım adım izlemiş

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IŞİD’le Mücadelede Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rakka’dan silahlarıyla ayrılmalarına izin verilen yüzlerce IŞİD militanının konvoyunu takip ederek vurmaya hazır vaziyette beklediklerini söyledi.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre Pentagon’daki basın brifingine Bağdat’tan video konferans yoluyla canlı bağlanan Dillon’a IŞİD militanlarının ve ailelerinin Rakka’dan ayrılmalarına izin verilmesi soruldu.

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BBC, yaklaşık 250 militanın ve ailelerinden oluşan binlerce kişinin 10 kamyon silah ve mühimmatla Rakka’da ayrılmalarına izin verildiğini ortaya çıkarmıştı.

Dillon, anlaşmanın bir sır olmadığını, Rakka’nın YPG tarafından alınmasının ardından yaptıkları açıklamada Rakka Sivil Konseyi, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve aşiretler arasındaki anlaşmadan söz ettiklerini söyledi.

“Amaç Rakka’daki sivillerin daha fazla kayıp olmadan çıkartılmasıydı. Bu nedenle de bir anlaşma yapıldı” diyen albay, Rakka’dan çıkan yetişkin erkeklere güvenlik taraması yapıldığını, biyometrik bilgilerinin alındığını ve sistemde değillerse sisteme kaydedildiklerini anlattı.

Güvenlik taraması sırasında dört militanın tespit edildiğini, bunların da DSG tarafından tutuklandıklarını aktaran Dillon, “Gerisi 3500 kadar sivildi, yani aile üyeleri. 300 kadarı ise potansiyel DEAŞ savaşçısı olarak belirlendi. Bizim haberdeki rakamları teyit edecek bir bilgimiz yok, haberdeki kamyon şoförlerinin verdiği bilgileri de” dedi.

‘Kaçsalardı vuracaktık’

Sözcü, Rakka bölgesinden çıkarken IŞİD’lilerin otobüslerini takip ettiklerini belirterek “Eğer IŞİD savaşçılarının kaçması gibi bir durum söz konusu olsaydı havadan müdahale edecektik. Ancak böyle bir durum olmadı” diye konuştu.

IŞİD’le Mücadelede Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Ryan Dillon, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tahliye anlaşmasından önce ve sonra teslim olanlar oldu. Anlaşmadan önceki dönem haftada dört-beş savaşçı teslim oluyordu ki aralarında üst düzey yönetici olan emirler de tespit edildi. Bunlar ya kendileri teslim oldu ya da yakalandılar. Ancak biz bunların bir parçası değildik. Anlaşmadan ve konvoy tahliye edildikten sonra 100 DEAŞ’lı daha teslim oldu. Şehirden binlerce insan tahliye edilirken kendilerini patlatanlar oldu. Dolayısıyla yüzde 100 kaç DEAŞ’lı savaşçının tespit edildiğini söyletecek durumda değilim. Tutuklananlar ya Irak güvenlik güçlerinin ya da DSG’nin elinde. Şu anda ABD güçlerinin gözaltında tuttuğu kimse yok.”