ABD programı: Albayrak trilyonluk fonlara reform anlatacak, Akar S-400’ü görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gelecek hafta başlayacak ABD gezisinde trilyon dolarları idare eden fon yöneticileriyle düzenlenecek konferans kapsamında bir araya geleceği bildirildi.

S-400 füzeleri F-35 savaş uçaklarının da gündemde olacağı konferansta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Patriot üreten firmanın yetkilileri du bulunacakmış.

Reklam

Fotoğraf: Reuters

Albayrak’ın borç arayışı kapsamında 14-16 Nisan’da ABD’ye giderek finans çevreleriyle bir dizi temasta bulunacağı seçim öncesi biliniyordu. Ziyaret öncesi Albayrak’ın 10 Nisan’da ekonomi ile ilgili bir yol haritası açıklaması bekleniyor.

AKP yanlısı Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında Albayrak’ın ziyaretteki temaslarını kaleme aldı.

Reform paketi Amerikalılara sunulacak

Göngör yazısında Albayrak’ın ne yapacağını şöyle anlattı: “IMF-Dünya Bankası ve G20 bakanlar toplantısına katılacak olan Albayrak’ın burada trilyon dolarları yöneten dünyanın önemli fon yöneticileriyle baş başa görüşmeler yapacağı öğrenildi. Görüşmelerde, yeni vergi reformu, oluşturulması planlanan finansal mimari, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ve reel sektörün finansmana erişim imkânlarını kolaylaştıracak reform paketinin sunumu da yapılmış olacak.”

Reklam

Patriot ürekicisi galaya geliyor

Güngör yazısında Albayrak’ın ayrıca Citibank’ın düzenleyeceği ’round table’a (yuvarlak masa toplantısı) da katılacağını yazdı. Daha sonra Albayrak DEİK/ Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi’nin (ATC) Washington’da düzenleyeceği ‘İşe dönüş: Zor zamanlarda ortaklığın korunması’ başlıklı konferansın gala yemeğine gidecek. 14-16 Nisan’da yapılacak konferansın gala yemeğine de ABD’den önemli yatırımcılar da gelecek. Güngör’e göre ABD’li şirketler Albayrak’ın katılacağı gala yemeğine büyük ilgi gösteriyor ve gala yemeğine katılacak isimler şöyle: “Patriot savunma sisteminin üreticisi Raytheon CEO’su Thomas Kennedy, Boeing CEO’su Marc Allen, Procter&Gamble CFO’su Jon R. Moeller, Ge Healthcare CEO’su Kieran Murphy’ın yanı sıra yemeğe Facebook, Citibank, Intel, Microsoft, Uber ve PepsiCo’nun yetkililerinin de katılması bekleniyor.”

Albayrak’ın yemekte reform haritasıyla ilgili yatırımcılara bilgi vereceği de yazıda belirtildi.

Güngör, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın şu böslerine de yer verdi: “Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve iki tarafın ticaret bakanlarının katılımı konferansın odak noktasını oluşturuyor. Bu önemli organizasyona General Dunford ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da katılıyor. Dolayısıyla S-400, F-35 ve diğer güvenlik konuları da tartışılacak.”

Damat Kushner de orada olacak

Konferansta Trump’ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ve Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette yer alacakmış.