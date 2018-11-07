ABD: PKK ile YPG’yi aynı görmüyoruz

ABD Menbiç’te Türkiye’nin terörist saydığı YPG ile PKK’yı bir görmediğini yineledi.

Viyana’da ABD’nin Suriye politikası konusunda bilgilendirmede bulunan ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, kısa bir giriş konuşmasının ardından telekonferansla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Jeffrey dün ABD tarafından yayınlanan arama bülteninde üst düzey üç PKK yöneticisinin yer almasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “PKK’lı üç ismin aranması konusunda Türkiye’ye haber verdik. PKK bizim için terörist bir örgüttür. YPG konusunda aynı düşünmüyoruz. IŞİD ile mücadele konusunda YPG Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) bir parçası ancak Türkiye’ye tehdit oluşturmayacak şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz.”

YPG için ‘ortaklarımız’ vurgusu

Türk ve ABD zırhlıları bu ay başında ‘Menbiç yol haritası’ kapsamında YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’ten çekilmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için Menbiç kırsalında ortak devriye görevine başlamıştı.

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Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) sözcülerinden albay Rob Manning ise hafta içinde günlük basın toplantısında devriyelerle ilgili sorular üzerine şöyle konuşmuştu: “ABD kuvvetleri, DSG ortaklarımızla Suriye’nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı. Suriye’de tüm tarafların IŞİD’in yenilmesine odaklanması gerekiyor. Devriyeler düzenli değil. Bu devriyeler biz, DSG’li ortaklarımıza ve Türkiye’ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır.”

Sözcü, Türk ve ABD askerlerinin Fırat’ın batısında kalan Menbiç bölgesinde devriyeye başlamasını ise “Bu devriyeler IŞİD’in yenilmesine odaklanmalarını (Türkiye’nin) sağlayacak” diye değerlendirmişti.