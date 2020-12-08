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Yaramazlara biraz batar!

ABD: Pfizer aşısının verileri yetkilendirme koşulları ile uyumlu, yakında onay gelebilir

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer’in Covid-19 aşısına ilişkin verilerin, acil kullanım yetkilendirmesine ilişkin koşullarla uyumlu olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

FDA personeli, iki doz aşılamanın, son dozdan en az yedi gün sonra, Covid-19 vakalarını önlemede etkili olduğunu söyledi.

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Açıklamada, 16 yaşından küçükler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemleri tehlikeye girenlerde aşının güvenliği hakkında sonuç çıkarmak için ise ‘yeterli veri olmadığı’ belirtildi.

FDA’nın haftalar hatta günler sonra aşıya izin verip vermeyeceğine dair kararı alması bekleniyor.

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