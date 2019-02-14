ABD Patriotlar için yarına kadar mühlet verdi; Türkiye ise S-400 anlaşmasına ‘sadık’

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemler almasına ilişkin anlaşmanın imzalandığını ve ödemenin büyük bölümünün yapıldığını belirterek anlaşmaya ‘sadık kalınacağını’ belirtti.

Bir ABD’li yetkili ise Washington’ın Türkiye’ye sunduğu Patriot teklifi konusunda yarına kadar resmi olmayan bir yanıt vermesini istediğini belirtti.

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S-400 (Fotoğraf: Reuters)

ABD’den ocak ayı başında gelen bir heyet Türkiye’ye Patriot füze sistemlerinin satışına ilişkin tekliflerini sunmuştu. Ancak geçen hafta basında yer alan haberlerde ABD’li bir yetkilinin “Türkiye’nin S-400 satın alması F-35 projesindeki katılımını tehlikeye atar, Patriot satışı için süreç son bulur ve yaptırımların kapısı aralanır” dediği belirtilmişti.

TBMM’den bir grup parlamenterle ABD’de bulunan ve Kongre üyeleriyle görüşmeler yapan Bozkır, gazetecilerin Türkiye’nin Rusya’dan alacağını duyurduğu S-400 sistemleri ve ABD’nin sunduğu Patriot teklifi konusundaki sorularını yanıtladı.

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Bozkır şunları söyledi: “Ruslar hem S-400’leri çok kısa sürede vereceklerini, çok daha iyi fiyatla verebileceklerini, hem de teknoloji transferlerini gerçekleştirebileceklerini ifade ettiler. Bu da bizim ihtiyaçlarımıza cevap verdiği için S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi. Kasım ayında da Türkiye’ye gelecek şekilde bu çalışmalar sürüyor.”

“Biz S-400’leri alacağız ama eğer Patriot üreten firma bizim şartlarımıza uymayı kabul ederse Patriot’ları da alırız. Eğer Eurosam da aynı şartlara uyuyorsa onları da alırız. Türkiye çok büyük bir ülke, bölge çok tehlikeli, 13 komşusu var. Bizim güvenlik ihtiyacımız gerekirse üç sistemi de alabilecek durumda” diyen Bozkır Türkiye’nin S-400 anlaşmasına ‘sadık kalacağını’ şu sözlerle anlattı: “Burada imzalanmış bir anlaşma var, parası ödenmiş bir sistem var. Komşumuz Rusya ile olan çok önemli ilişkilerimiz var. Bir başka çok önem verdiğimiz bir ülke ile Rusya arasında sorun var diye, Türkiye üzerinden bu sorunun giderilmesi doğru olmaz… Tabiatıyla bu açıdan biz S-400 üzerinde gelişen anlaşmaya sadık kalacağız ve bunlar gelecek.”

Yanıt bekleniyor

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), 18 Aralık’ta ABD Kongresi’ne Türkiye’ye 3.5 milyar dolar tutarında Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin muhtemel satışına izin verdiğine ilişkin bildirimde bulunmuştu. Kongrenin bu satışa itiraz etmemesinin ardından da bu teklif ocak başında Türkiye’ye sunulmuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alması başta ABD olmak üzere bazı NATO üyelerinin itirazlarına neden oluyor.

Bu ülkeler S-400’lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını ve güvenlik riskleri yaratabileceğini belirtirken, ABD, Türkiye’den S-400’ler ile Patriot’lar arasında bir tercih yapmasını talep ediyor.

Teklif marta kadar geçerli

ABD’li yetkililer Patriot’ların Türkiye’ye satışı için verilen resmi teklifin mart ayı sonuna kadar geçerli olduğunu, bu tarihten sonra ise yeni bir teklifin sunulması gerekeceğini belirtti.

ABD’li bir yetkili ise Washington’ın Türkiye’den yarına kadar en azından S-400 alımına ilişkin kararlarını hayata geçirip geçirmeyeceklerine dair resmi olmayan bir yanıt vermesini istediğini belirtti.

