ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan resmen çekildi

Amerika Birleşik Devletleri, Paris İklim Anlaşması’ndan resmen çekilen ilk ülke oldu.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump 1 Temmuz 2017’de anlaşmadan çekilme niyetini açıklamıştı, ancak Birleşmiş Milletler düzenlemeleri uyarınca anşlamadan ayrılmak isteyen bir ülke üç yıl beklemek zorunda. Bu nedenle ülkesi, 4 Kasım 2020 itibaryla anlaşmadan çekilmiş oldu.

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İklim değişikliği tehdidine karşı küresel tepkiyi güçlendirmek için 2015’te hazırlanan anlaşma, ‘küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin iki derece altında tutmayı ve bir buçuk dereceye kadar sınırlandırmayı’ hedefliyor.

Çekilmenin ne tür etkileri olabilir?

Çekilme, dünyadaki en büyük ikinci kirleticinin ve enerji jeopolitiğinin en büyük ekonomisinin yokluğu anlamına geliyor. Bunun hem ABD’de hem de diğer ülkelerde salınımları azaltma konusundaki ilerleme için olumsuz etkileri olabilir.

ABD’nin anlaşmayı terk etmesi ayrıca, Brezilya, Suudi Arabistan, Hindistan, Avustralya gibi büyük fosil yakıt üreticilerine hiçbir şey yapmamaları konusunda ellerini güçlendiriyor ve diplomatik liderliği omuzlamayı Avrupa’ya devrediyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı artık Paris anlaşmasıyla ilgili BM iklim toplantılarında aktif bir üye olmayacak fakat ‘gözlemci’ olarak oturmasına izin verilecek. Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi’nin (Paris anlaşmasının sadece bir parçası) bir üyesi olarak kalacak. Bunun nasıl işleyeceği henüz netlik kazanmadı.

ABD anlaşmaya yeniden katılabilir mi?

Evet katılabilir. Joe Biden, seçim kampanyasında, Başkan seçilirse mümkün olan en kısa sürede yeniden katılmaya çalışacağını söyledi.

Kurallara göre, ABD bir ay önceden haber vererek tekrar anlaşmaya katılabilir.