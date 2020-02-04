ABD, para birimlerinin değerini düşüren ülkelerin ürünlerine vergi getiriyor

ABD Ticaret Bakanlığı, dolar karşısında para birimlerinin değerini düşük tutan ülkelerden ithal ürünlere vergi getirme kararını kesinleştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin anlaşma imzalamasından sadece haftalar sonra ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni bir gerilime neden olabilecek bu adım Pekin’in Washington’u Çin’de ortaya çıkan ve hızlı yayılan yeni tip corona virüs hakkında korku yaymakla suçlamasından bir gün sonra geldi.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın son zamanlarda ticaret anlaşması kapsamında Çin’e yönelik ‘kur manipülatörü’ tanımlamasını kaldırmasına rağmen, bu yeni karar Ticaret Bakanlığı’nın Çin’e vergi getirmesine imkan tanıyacak.

ABD Ticaret Bakanlığı genel olarak Hazine’nin kurun değerinin düşürüldüğünü belirleme konusundaki uzmanlığına güveneceğini ancak iki sürecin farklı yasalardan kaynaklandığından farklı sonuçlara varabileceğini açıkladı.

Taslak karar ilk olarak geçen yıl mayıs ayında yayınlanmıştı.

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Yeni karar, Çin’e ek olarak Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Vietnam ve İsviçre dahil diğer ülkelerden ithal edilen mallardan daha yüksek gümrük vergileri alınmasına neden olabilir.

Bu ülkelerin tümü, Hazine Bakanlığı’nın para piyasası müdahalelerini, yüksek küresel cari işlemler fazlasını ve yüksek ikili ticaret fazlalarını izleyen altı aylık para birimi raporunda yer alan ‘izleme listesinde’ bulunuyor.