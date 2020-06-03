ABD özel sektör istihdamı mayıs ayında 2.76 milyon ile beklentilerin altında azaldı

ABD özel sektör istihdamı, mayıs ayında beklentilerin altında bir düşüşle 2.76 milyon azaldı. Öngörülen düşüş 9 milyondu.

Bir önceki ayın özel istihdam verilerini gösteren ADP Ulusal İstihdam Raporu’nda nisan ayı istihdamında 19.6 milyonluk rekor bir düşüş görülmüştü.

Reklam

‘Dört çalışndan biri tekrar istihdam edilemeyecek’

Her ne kadar işletmeler tekrar açıldıkları için işten çıkarılma dalgasının en kötüsü muhtemelen geride kalsa da ekonomistler, martta Covid-19’u kontrol altına almak için başlatılan tecrit uygulamaları sırasında işten çıkarılan ya da ücretsiz izne gönderilen dört çalışandan birinin tekrar istihdam edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyor.

Hükümetin yaklaşık 3 trilyon dolarlık tarihi mali paketinin bir parçası olan ‘Maaş Koruma Programı’na karşın, birçok iflasın olacağı öngörülmüştü. Bu program çerçevesinde, işletmelere kredi sağlanmış ve işletmelerin bu kredileri çalışanlarının maaş ödemelerini yapmaları için kullanmaları karşılığında borcun kısmen affedilmesi söz konusu olmuştu.

ABD Çalışma Bakanlığı 9 Mayıs’ta biten haftada 2 milyon 981 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Reklam

Moody’s Analytics ile ortak geliştirilen ADP raporu, hükümetin cuma günü mayıs ayı istihdamı ile ilgili açıklayacağı daha kapsamlı verilerden önce yayınlandı.