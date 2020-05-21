ABD, Oxford’un umut vadeden ‘corona’ aşısından 300 milyon doz sipariş etti

ABD hükümeti, Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ve ilaç şirketi AstraZeneca ile birlikte çalıştığı Covid-19 aşısından 300 milyon doz sipariş ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Oxford Üniversitesi

Sağlık bakanlığı yetkilileri ilk dozların ekim ayında hazır olmasını beklediklerini belirtti. Açıklamada, AstraZeneca ile yapılan bu anlaşmanın 2021’de güvenli, etkili ve yaygın bir aşıya sahip olabilmek adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.

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Aşının insanlar üzerindeki deneyine Britanya’da 23 Nisan’da başlamıştı. İlk sonuçların ise haziran ayı ortasında alınması bekleniyor.

En çok umut vadedenlerden biri olan Oxford Üniversitesi’nde geliştirilen aşıyla ilgili, üniversiteden Prof. Dr. Andrew Pollard yine corona virüsünden kaynaklanan SARS ve MERS aşıları üzerine halihazırda çalışmaları olduğu için yeni tip corona virüsü aşı projesinde avantajlı olduğunu dile getirmişti.