ABD Ortadoğu’ya ilave 5 bin asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ABD ordusunun Ortadoğu’ya yaklaşık 5 bin ilave asker gönderilmesine yönelik talebini değerlendirdiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Adının açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamada, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiği ancak Pentagon’un talebi onaylayıp onaylamayacağının belli olmadığı belirtildi.

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Pentagon düzenli olarak dünya genelindeki savaş komutanlarından gelen ek kaynak taleplerini kabul veya reddediyor.

Fransız haber ajansı AFP de ABD’nin Ortadoğu’ya asker gönderebileceğini belirtirken, bir diğer uluslararası ajans AP ise ek birliğin 10 bin askerden oluşacağını kaydetti.

Son olarak New York Times gazetesi geçtiğimiz hafta ulusal güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD’nin Ortadoğu’ya 120 bin asker göndermeyi planladığını yazmıştı.

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ABD’nin bu önlemi, İran’ın Amerikan kuvvetlerine saldırması veya nükleer silah programını güçlendirmesi tehdidine karşı alacağı belirtilmişti.