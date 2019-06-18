ABD Ortadoğu’ya ilave 1000 asker gönderiyor: Gerekçe İran

ABD savunma bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan, Umman Körfezi’ndeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu’ya 1000 ek asker sevk edileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump ve Shanahan (Fotoğraf: Reuters)

Dünya petrol trafiğinin önemli bölümünün aktığı Umman Körfezi’nde Norveç’e ait Front Altair ve Japonya’ya ait Kokuka Courageous adlı gemiler geçen hafta saldırıya uğramış, ABD İran’ı suçlayıp bölgeye savaş gemisi gönderirken, Tahran iddiayı reddetmişti.

Reklam

Son olarak, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ‘İran’ın Amerikan kuvvetlerine saldırması veya nükleer silah programını güçlendirmesi tehdidine karşı’ Ortadoğu’ya yaklaşık 5 bin ila 10 bin ilave asker gönderilmesini değerlendirdiği bilgisi basına sızmıştı.

AA’nın haberine göre, Shanahan, yazılı açıklamasında, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Ortadoğu’daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker sevk edilmesi yetkisi verdim” dedi.

Bölgedeki son saldırılara değinen Shanahan şöyle devam etti: “İran’ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor.”

Reklam

ABD’nin İran ile bir çatışmaya girme peşinde olmadığını yineleyen Shanahan şunları kaydetti: “Bugün atılan adım, bölgede faaliyet gösteren askeri personelimizin güvenlik ve huzuru ve milli menfaatlerimiz içindir. Durumu dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve istihbarat ile tehdit durumlarına göre kuvvet durumunu tekrar ayarlayacağız.”