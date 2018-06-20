ABD ordu sözcüsü: Türk askeri Menbiç’in içine girmeyecek

ABD’nin Suriye’deki operasyonları yürüten askeri sözcüsü, TSK ‘nın Menbiç’te göreve başlamasına ilişkin ilişkin bilgiler verdi: “Türk askeri Menbiç’in içine (kent merkezini kastediyor) girmeyecek…tüm ayrıntılar karara bağlanmadı…takvim yok…YPG’nin çıkacağının yüzde 100 garantisini veremem.”

TSK ve ABD ordusunun, Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün YPG’den alınması için uzlaşmaya varılan yol haritası uyarınca bölgede koordineli olarak devriyelere başladıkları açıklanmıştı.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve ABD’nin Menbiç çevresinde başlattıkları devriyelerin ortak değil birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirterek, “Türk askerlerinin Menbiç’in içine girmeyeceğini size söyleyebilirim” dedi.

Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, Menbiç’le ilgili bir soruyu yanıtlarken, tüm bölgenin kontrolünün ‘Menbiç askeri konseyi‘nde olduğunu, ABD’nin bölgedeki asker sayısında ve askeri operasyonlarında bir değişiklik yapmadığını söyledi.

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‘Tüm ayrıntılar karara bağlanmadı’

Ryan bir gazetecinin, “ABD ve Türkiye arasında Türk güçlerinin Menbiç’e girmeyecekleri yönünde bir tür anlaşma var mı?” yönündeki ısrarlı soru üzerine, bu anlaşmanın daha yeni koordine edildiğini, sürecin henüz başlangıç aşamalarında olduklarını, daha tüm ayrıntıların karara bağlanmadığını, askeri taktiklerin ileride konuşulacağını anlattı. Ryan, “Henüz bu konudaki nihai karar hakkında bilgim yok ama bize söylenen, Menbiç’in içine girmeyecekleri şeklinde” ifadesini kullandı.

Takvim yok!

“Türkiye ve ABD ordusu arasında ortak devriyelerin başlaması için bir takvim öngörüyor musunuz?” sorusu üzerine de Ryan, bu sürecin sahadaki koşullara bağlı ilerleyecek süreç için ortada bir takvimin bulunmadığını vurgulayarak, ana amacın Suriye Demokratik Güçleri’nin yardımıyla bu bölgelerde IŞİD’i yok ederek Menbiç’in barış ve istikrarını korumak olduğunu vurguladı.

YPG’nin çıkacağının yüzde 100 garantisi yok

Ryan’ın “YPG’nin gelecekte Menbiç’ten tamamen çıkarıldığından nasıl emin olacaksınız?” sorusuna yanıtı şu oldu: “Savaş zamanlarında hiçbir şeyin asla yüzde yüzde garantisi olmaz. Ama size şunu söyleyebilirim; Türkiye ve ABD konuştukları çerçeve içerisinde çalışacaklar ve amaç Menbiç’in şu anda olduğu gibi barış ve istikrarını korumak.”

‘Fazlasıyla siyasi hassasiyet var’

Ryan, bir gazetecinin, “Menbiç konusunda iki gün öncesine göre ne fark var?” sorusu üzerine, “Bir fark elbette Türk askerlerinin Menbiç’in dışında olacak olması. Bu açıklama yapıldı çünkü fazlasıyla siyasi hassasiyet var. Biz de şeffaf olmak istiyoruz” diye konuştu.