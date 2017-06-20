ABD’li komutandan ‘mesaj’: Türkiye’nin ÖSO’ya desteğini yakın takipteyiz

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonu, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) verdiği desteği yakından takip ettiklerini açıkladı.

Amerika’nın Sesi’nden Kasım Cindemir ve Rikar Hüseyin’in haberine göre ‘yakın takip’in temel noktası ise Türkiye’nin ÖSO militanlarına verdiği eğitim ve silahlar.

Koalisyonun Bağdat’taki askeri sözcüsü Albay Joseph Scrocca, IŞİD’den alınan toprakların esas sahiplerine ve bölgenin yerel temsilcilerine iade edilmesini istediklerini dile getirerek, Türkiye’ye ‘mesaj verdi’: “Koalisyon, IŞİD’i Suriye ve Irak’ta mağlup etmeye odaklanmış durumda. Bütün ortaklarımız ve müttefiklerimizden aynı şekilde davranmasını isteriz.”

‘Fırat Kalkanı’ operasyonu kapsamında Türkiye destekli ÖSO militanları Cerablus ve El Bab’ı ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Suriye’de ÖSO’nun ele geçirdiği bölgelerin güvenli hale getirilmesinin ardından yeni bir ulusal ordunun inşasına geçilebileceğini söylerken, 10 ila 12 bin kişilik ÖSO savaşçısının eğitileceği belirtilmişti.

Koalisyonun Türkiye’ye ‘mesaj’ının bu kapsamda olduğu ifade edildi.