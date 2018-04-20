ABD, OHAL’i anımsatıp ‘Endişeliyiz’ dedi: Adil ve şeffaf seçim düzenlemek zor

ABD, Türkiye’de erken seçimin ‘özgür ve adil’ olarak düzenlenmesinin OHAL şartlarında zor olduğunu bildirdi.

DHA’nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında erken seçime ilişkin soruya yanıt verdi.

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Sözcü, darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve yedinci kez uzatılan OHAL’in iki yıla yakın süredir yürürlükte olduğunu ifade etti.

Nauert, seçim sürecini çok yakından izlediklerini belirterek şunları kaydetti: “Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız. Bu tür bir olağanüstü hal döneminde seçim düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var.”