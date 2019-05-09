ABD nükleer kapasiteli B-52H bombardıman uçaklarını Ortadoğu’ya gönderdi

ABD, nükleer silah taşıma potansiyeline sahip B-52H Stratofortress bombardıman uçaklarını Ortadoğu’ya gönderdi.

Fotoğraf: ABD Hava Kuvvetleri (B-52’ler Ortadoğu’ya gelirken yakıt ikmali yaptı)

U.S. B-52H aircraft assigned to 20th Expeditionary Bomb Squadron arrived in CENTCOM AOR May 8. The Bomber Task Force is deployed here to defend American forces and interests in the region. For more photos go to https://t.co/WgUn4fN5kB pic.twitter.com/LgY9p2ODaK Reklam

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2019

ABD bu kararı, İran’ın 2015’teki nükleer anlaşma gereği durdurduğu nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurması ve 60 gün içinde ABD’nin ambargolarına ilişkin bir değişiklik olmadığı takdirde uranyum zenginleştirmeye başlayacağını söylemesi üzerine aldı.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTOM), resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “20’nci Yurtdışı Bombardıman Teşkilatı’na tahsis edilen ABD B-52H savaş uçakları 8 Mayıs’ta CENTCOM operasyon bölgesine varmıştır. Bombardıman Görev Gücü bölgedeki ABD güçlerini ve ABD’nin çıkarları savunmak amacıyla gönderilmiştir. Daha fazla fotoğraf için: ow.ly/Jouj50u3YKo “

Fox News’e göre Stratofortress bombardıman uçakları salı günü Louisiana’daki Barksdale Hava Üssü’nden kalkarak Katar’daki Al Udeid Üssü’ne uçtu.

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Pentagon da dört nükleer kapasiteli uçağın Ortadoğu’ya gitmek için kalkışlarının görüntülerini paylaştı.