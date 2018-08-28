ABD net: Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 almasından kaygı duyuyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ”Türkiye’nin Rusya’dan füze savunma sistemi almasından kaygı duyuyoruz” dedi.

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh tarafından 2017’de yapılan ve dönemin savunma bakanı Nurettin Canikli tarafından da doğrulanan açıklamada, Türkiye’nin 2.5 milyar dolar karşılığında Rusya’dan dört adet S-400 füze savunma bataryası satın aldığı duyurulmuştu.

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Ankara’ya dün gelen ABD’li heyet, Türk mevkidaşlarına “S-400’lerden vazgeçerseniz ‘F-35 yaptırımı’ kalkar” mesajını vermişti.

‘Tavsiye etmiyoruz’

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Mattis, basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye’nin egemen bir devlet olarak kendi kararlarını verme hakkı olduğunu söyledi.

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S-400’lerin NATO sistemlerine uyumlu olmadığını belirten bakan, Türkiye’ye Rus yapımı savunma sistemlerini almalarını tavsiye etmediklerini ve bu durumdan kaygı duyduklarını kaydetti.

Hedef 100 uçak

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamıştı. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.